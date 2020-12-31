Meksika Devlet Başkanı: Kürtajın yasallığına kadınlar karar vermeli

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin kürtajı yasallaştırması gerekip gerekmediğine kadınların karar vermesi gerektiğini söyledi, ancak bu konuda bir tavır almayı reddetti.

Arjantin Senatosunun kürtajı yasal hale getirme oylamasından bir gün sonra, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a bir basın toplantısında ülkesinin buna uyması gerektiğini düşünüp düşünmediği soruldu.

Lopez Obrador, konuya ilişkin bir tutum almaktan kaçınarak konunun tartışmalı olduğu göz önüne alındığında bir kamuoyu istişaresi yapılması gerektiğini söyledi. Devlet Başkanı, Meksika'nın kadın nüfusunun bu konuda karar vermesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere menşeli Reuters'ın aktardığına göre Lopez Obrador, "Bu kadınlar için bir karar" diyerek, referandum düzenlemek için mekanizmalar olduğunu da sözlerine ekledi. Obrador, "Sadece bu nitelikteki konulara yukarıdan karar verilmemelidir." dedi.

Kürtaj Başkent Ciudad de México ve Oaxaca de Juárez eyaletinde yasal, ancak tecavüz gibi istisnai durumlar haricinde ülkenin çoğunda kürtaj yasak.

Eylül 2019'da El Financiero gazetesi tarafından yayınlanan ülke çapında bir anket, kürtaj hakkının yalnızca Mexico City ve Baja California eyaletinde çoğunluk desteğine sahip olduğunu gösterdi.

15 bin yetişkinin katıldığı ankete göre, insanların yüzde 63'ü kürtaj karşıtı bir tutum sergiliyor.