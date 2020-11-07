Meksika cumhurbaşkanı, yasal süreç bitene kadar ABD Başkanı'na tebrik yollamayacak

Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Başkanlık geçişi sırasında Washington ile sürtüşmeyi önlemek için yasal süreçler sonuçlanana kadar ABD başkanlık seçimlerinin galibini açık bir şekilde tebrik etmeyeceğini söyledi.

López Obrador, bir basın toplantısında, "ABD seçimleriyle ilgili olarak, tüm yasal meseleler çözülene kadar bekleyeceğiz" dedi. Obrador, "Bir adayı veya diğerini tebrik edemem. Seçim süreci bitene kadar beklemek istiyorum." sözlerini kullandı.