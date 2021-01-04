Meksika, Assange'a siyasi sığınma teklif edecek

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Wikileaks kurucusu Julian Assange'a siyasi sığınma hakkı vermeye hazır olduklarını açıkladı.

İngiltere'deki mahkemenin Assange'ın ABD'ye iade edilmesini reddetmesi kararını "adaletin zaferi" diye niteleyen Obrador, Assange'a siyasi sığınma hakkı vermek üzere İngiltere hükümeti ile görüşeceklerini açıkladı.

Obrador bugün düzenlediği basın toplantısında Dışişleri Bakanı'ndan İngiltere hükümeti ile Assange'ın serbest bırakılması ve Meksika'nın siyasi iltica teklifiyle ilgili görüşmesini isteyeceğini açıkladı.

Obrador "Assange bir gazeteci ve bir şansı hak ediyor, onun affedilmesinden yanayım" dedi. Obrador "Ona koruma sağlayacağız" diye ekledi.

ABD'nin savaş suçlarını ifşa eden yüz binlerce gizli belgesini yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebi bugün mahkeme tarafından reddedilmişti.

İngiltere Bölge Yargıcı Vanessa Baraitser, ABD'ye teslim edilmesinin Assange'ın akıl sağlığı üzerinde zararlı bir etkisi olacağını belirterek kararı gazetecinin intihar etme riskinin yüksek olduğu gerekçesiyle verdiğini söylemişti.