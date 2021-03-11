Meksika 10 ülkenin aşı istiflemesine tepki gösterdi: BM nerede?

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Birleşmiş Milletler'in (BM) koronavirüs aşılarının istiflenmesini yasaklayacak bir karar alması gerektiğini söyledi.

Halen dünya genelinde üretilmiş koronavirüs aşılarının yüzde 80'inin sadece 10 ülkeye gittiğini, 80 ülkeninse tek bir doz aşıya dahi ulaşamadığını belirten Obrador, "Birleşmiş Milletler nerede?" diye sordu.

Obrador, BM aracılığıyla COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında koronavirüs aşılarının yalnızca yüzde 4'ünün dağıtıldığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Obrador, ülkesinin BM'ye koronavirüs aşılarının istiflenmesini önleyecek bir karar önerisi sunduğunu hatırlattı ve BM'yi bu yönde karar almaya çağırdı.

Büyük adaletsizlik

Obrador "Hâlâ yeterli aşı yok ve dünya genelinde aşı istifleme var. 10 ülke tüm aşıların yüzde 80'ini aldı, 110 ya da 120 ülke ise yalnızca yüzde 20'sini. 80 ülkenin tek bir doz aşısı yok. Bu büyük bir adaletsizlik. Tüm bunlara dayanarak soruyorum: BM nerede?" diye konuştu.

Aşı konusunda bir dayanışma yoksa her şeyin bir demagojiden ibaret kalacağını söyleyen Obrador "Böylesi bir durumda göze çarpan ise istifleme, bencillik ve diğer insanlara sırtımızı dönmektir. Evrensel kardeşlik nerede?" diye sordu.

Çin, Rusya ve Hindistan'a teşekkür etti

Çin, Rusya ve Hindistan'a kalabalık nüfuslarına karşın Meksika'ya aşı gönderdikleri için teşekkür eden Obrador, gelecek 4 ay içinde bu ülkelerden toplam 10 milyon doz aşı almak için anlaşma yaptıklarını söyledi.

Telesur'un haberine göre Obrador, ülkesinin toplam 140 milyon doz aşı için sözleşme imzaladığını ancak sorunun şirketlerin bu sözleşmelere uymaması ve aşının zamanında gelmemesi olduğunu kaydetti.

Meksika hükümeti Nisan ayına kadar yaşlı nüfusun aşılanmasını bitirip daha sonra yüz yüze eğitime katılan öğretmenlerin aşılanmasına geçeceğini açıklamıştı.