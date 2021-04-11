İki buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve geçen günlerde yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Müjde Ar’ın kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi.
Şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın’ın kızı Mehtap Ar, 6 Nisan 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi.
1974'te "Ayrı Dünyalar" adlı sinema filmiyle oyunculuğa başladı. Ar, kariyeri boyunca 27 sinema filmi ve 12 TV dizisinde rol aldı.
2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adı ile çocuk tiyatrosu kurarak Anadolu turnelerine çıktı.