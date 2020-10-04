Mehmet Fırıncı'nın cenazesine Bakan Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da katıldı

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın cenaze töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazı kıldırdığı törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve çok sayıda AKP'li katıldı.