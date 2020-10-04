Mehmet Fırıncı'nın cenazesine Bakan Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da katıldı

Dün tedavi gördüğü hastanede ölen İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın bugün gerçekleşen cenaze töreni İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlendi.
Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan Mehmet Fırıncı'nın cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Fırıncı'nın cenaze namazını kıldırdı. Fırıncı'nın cenazesi, Eyüp Sultan Camisi haziresine defnedildi.