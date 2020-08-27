Mehmet Bozışık - Boz Mehmet'i 22 yıl önce uğurladık

Tütüncüler...
Kavala'da bir komite kurup topladığı paraları Kurtuluş Savaşına yollayan Mehmet Bozışık, nam-ı diğer Boz Mehmet... Komünizmle tanışması, Kavala’da tütün işçiliği yaptığı yıllara denk düşer.
Boz Mehmet’in ve tütün işçisi ailesiyle 1923 Mübadelesinde 13 yaşında Türkiye’ye gelip Tokat, Samsun ve Bafra'da tütün mağazalarında çalışan, ağabeyleri kızıl sendikacı olan TKP'li Zehra Kosova’nın yolu, Samsun’da kesişir.
Osmanlı Devleti'nin gerileme ve dağılma döneminde Karadeniz tütün ticaretini elinde bulunduran Fransız Reji İdaresinin, İkinci Abdülhamit'ten imtiyaz alarak o dönem belalılardan ve eski sabıkalılardan bir kolcu teşkilatı kurdurarak jandarma eşliğinde halka büyük baskı ve kıyım yaptırdığı çeşitli kaynaklarda anlatılır. 1883- 1923 tarihlerini kapsayan 41 yıl içinde 60 bin yurttaş, kolcularca tütün kaçakçılığı yaptığı ileri sürülerek katledilmiştir.
Dönemin Türk basınında kolcuların, halktan haksız yere para topladığı, üzerinde az tütün bulunan köylüleri kadın erkek ayırmadan kurşuna dizdikleri, idam ettikleri, taciz ve ırza geçtikleri, sadece 1901'deki kayıtlarda katledilen insan sayısının 20 bine ulaştığı yazılmıştır. Cumhuriyetin kurulması ve tütün işletmelerinin kamulaştırılıp Reji'nin 1924'te ülkeden kovulmasına kadar sürmüştür bu durum.
Samsun Reji işçileri, 16 Temmuz 1925'te yeniden örgütlenerek "Yaprak Tütün Ameleleri Rehberi Terakki Cemiyeti"ni kurmuştur. Samsun’da bu "Amele Birliği"nin kurulmasına öncülük edenler, Zehra Kosova gibi, Boz Mehmet gibi Rumeli'den mübadeleyle gelen komünist tütün işçileridir. Örgütlenmeye Kavala Amele Birlikleri'nde başlayan kızıl sendikacılardır.
Mübadeleyle Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen tütüncülerin çoğu, işçi sınıfına bağlılıkları ve mücadeleyi geliştirmede üstlendikleri görevlerle Samsun'da da örnek oldular. Sendikal haklar, 8 saatlik işgünü, grev vb. haklar için mücadele edenlerin en militanı tütüncülerden çıkmıştır, işçi sınıfını uzun bir dönem tütün işçileri temsil etti. Yaprak Tütün Ameleleri Rehberi Terakki Cemiyeti’nin üç yüzden fazla üyesi vardı. Bu cemiyet gündeliklerini ve geçimlerini bile temin edemeyen işçilerin verdiği kaydiye ve aylık ile yaşatılmıştır.
Cumhuriyet döneminde, Samsun Reji Fabrikası kamulaştırılınca 1927'de üretim kapasitesini arttırmak için Avrupa’dan makineler getirildi, fabrikada üretim kapasitesi arttırıldı, fabrika binası onarıldı. Ve fabrikadaki kızıl işçiler örgütlenmeye devam etti.
https://haber.sol.org.tr/toplum/halit-celenkin-anisina-tkpden-tipe-zehra-kosovadan-kizil-tutun-iscilerine-195312
Mehmet Bozışık (Boz Mehmet), 21 Eylül 1901’de Kavala’da doğdu. 1918’de Yunanistan Komünist Partisi’ne bağlı sendikada Marksizmle tanıştı ve 1920-1921 yıllarında, tütün işçileri arasında işyeri komiteleri kurdu.
1924 mübadelesiyle Türkiye’ye geldi ve abisi Salih Bozışık’ın da kurucusu olduğu Yaprak Tütün Cemiyeti’nin üyesi oldu. 1927 yılında Türkiye Komünist Partisi’ne girdi. Aynı yıl Ekim Devrimi’nin 10. senesinde; 6 Kasım 1927’de partinin örgütlediği iş bırakma eylemini yürüttü. Bir sene sonra işyerinde dağıttığı bir bildiri sonucu yakalandı ve hapse atıldı. 17 Ağustos 1928’de Sultanahmet cezaevine getirildi. Burada TKP önderlerinden Şefik Hüsnü, Hikmet Kıvılcımlı, Hüsamettin Özdoğu ve Sarı Mustafa (Börklüce), Nazım Hikmet ve İsmail Bilen ile tanışır.
Hapisten çıktıktan sonra Hüsamettin Özdoğru’nun yönlendirmesiyle Moskova’ya KUTV’ye girer. Burada belirli Marksist teorik eğitimi almaya başlar; ancak uzun sürmez. 1929 tevkifatının içeri aldığı kadroların yerini doldurmak üzere 1931’de Türkiye’ye geri döner.
1932 yılındaki 4.parti kongresinde MK’ye seçilir. Çok geçmeden yeni bir tevkifat başlar. Tutuklama, işkence ve açlık grevlerinin ardından 10. yıl affıyla tahliye edilir.
1933 senesinde parti görevi gereği Samsun’a gider. TKP Samsun İl Örgütünün bu dönemdeki 8 saatlik iş kanunu, sigorta, emeklilik, 1 Mayıs’ın serbestçe kutlanması hakkı üzerine yaptığı çalışmalar üzerine 4 yıl hüküm giyecektir.
1941’de kısa bir müddet Moskova’ya gidip gelir. 1942’de tutuklanıp, Mucur’a sürgüne gönderilir. Sürgündeyken Şefik Hüsnü’nün çağrısı üzerine İstanbul’a gelerek il komitesini tekrar kurar.
Partideki İstanbul görevinin sona ermesiyle İzmir’e gider. Burada Güzel Demokrat İzmir ve Ergenekon gazetelerinde çalışır. Bir süre sonra TKP İzmir İl Komitesi’ni kurar. 1947’de TSEKP davası üzerine tutuklanıp Sansaryan Han’da işkence edilir. 1950’de serbest bırakılsa da 1951 tevkifatı ile içeri alınarak 7 yıl hapis ve sürgün cezası alır.
1960-1980 dönemi arası mücadeleye devam etmiş. 12 Eylül’de tutuklandı.
1987'de TİP - TKP birleşmesi ile kurulan TBKP, Türkiye'ye gelen Nabi Yağcı ve Nihat Sargın'ın liderlik ettiği bir süreçle yasallık kazanma mücadelesine giriştiğinde Mehmet Bozışık, eylemlerin en önünde, polisle karşı karşıyaydı.
TBKP, kısa süre içinde Gorbaçovcularca önce ideolojik sonra da örgütsel tasfiyenin zemini haline getirildiğindeyse, Boz Mehmet yine buna karşı duranlar arasındaydı.
Boz Mehmet, TBKP'nin kapatılması ve böylece TKP'nin onyıllar süren mücadelesinin sonlandırılması için yapılan yasal kongrede de yapılanlara karşı çıktı.