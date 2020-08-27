Mehmet Bozışık - Boz Mehmet'i 22 yıl önce uğurladık

Kavala'da bir komite kurup topladığı paraları Kurtuluş Savaşına yollayan Mehmet Bozışık, nam-ı diğer Boz Mehmet... Komünizmle tanışması, Kavala’da tütün işçiliği yaptığı yıllara denk düşer.

Boz Mehmet’in ve tütün işçisi ailesiyle 1923 Mübadelesinde 13 yaşında Türkiye’ye gelip Tokat, Samsun ve Bafra'da tütün mağazalarında çalışan, ağabeyleri kızıl sendikacı olan TKP'li Zehra Kosova’nın yolu, Samsun’da kesişir.

Osmanlı Devleti'nin gerileme ve dağılma döneminde Karadeniz tütün ticaretini elinde bulunduran Fransız Reji İdaresinin, İkinci Abdülhamit'ten imtiyaz alarak o dönem belalılardan ve eski sabıkalılardan bir kolcu teşkilatı kurdurarak jandarma eşliğinde halka büyük baskı ve kıyım yaptırdığı çeşitli kaynaklarda anlatılır. 1883- 1923 tarihlerini kapsayan 41 yıl içinde 60 bin yurttaş, kolcularca tütün kaçakçılığı yaptığı ileri sürülerek katledilmiştir.

Dönemin Türk basınında kolcuların, halktan haksız yere para topladığı, üzerinde az tütün bulunan köylüleri kadın erkek ayırmadan kurşuna dizdikleri, idam ettikleri, taciz ve ırza geçtikleri, sadece 1901'deki kayıtlarda katledilen insan sayısının 20 bine ulaştığı yazılmıştır. Cumhuriyetin kurulması ve tütün işletmelerinin kamulaştırılıp Reji'nin 1924'te ülkeden kovulmasına kadar sürmüştür bu durum.

Samsun Reji işçileri, 16 Temmuz 1925'te yeniden örgütlenerek "Yaprak Tütün Ameleleri Rehberi Terakki Cemiyeti"ni kurmuştur. Samsun’da bu "Amele Birliği"nin kurulmasına öncülük edenler, Zehra Kosova gibi, Boz Mehmet gibi Rumeli'den mübadeleyle gelen komünist tütün işçileridir. Örgütlenmeye Kavala Amele Birlikleri'nde başlayan kızıl sendikacılardır.

Mübadeleyle Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen tütüncülerin çoğu, işçi sınıfına bağlılıkları ve mücadeleyi geliştirmede üstlendikleri görevlerle Samsun'da da örnek oldular. Sendikal haklar, 8 saatlik işgünü, grev vb. haklar için mücadele edenlerin en militanı tütüncülerden çıkmıştır, işçi sınıfını uzun bir dönem tütün işçileri temsil etti. Yaprak Tütün Ameleleri Rehberi Terakki Cemiyeti’nin üç yüzden fazla üyesi vardı. Bu cemiyet gündeliklerini ve geçimlerini bile temin edemeyen işçilerin verdiği kaydiye ve aylık ile yaşatılmıştır.

Cumhuriyet döneminde, Samsun Reji Fabrikası kamulaştırılınca 1927'de üretim kapasitesini arttırmak için Avrupa’dan makineler getirildi, fabrikada üretim kapasitesi arttırıldı, fabrika binası onarıldı. Ve fabrikadaki kızıl işçiler örgütlenmeye devam etti.

https://haber.sol.org.tr/toplum/halit-celenkin-anisina-tkpden-tipe-zehra-kosovadan-kizil-tutun-iscilerine-195312