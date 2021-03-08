Mehmet Boynukalın’ın öteki hikayesi: Ayasofya'nın baş şeriatçısı 

Önce Anayasa tartışmasının ortasına daldı boylu boyunca. Anayasadan laiklik kaldırılsın, İslam konulsun dedi. Sonra 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle içindeki zehri döktü, “Sürekli ‘kadın cinayetleri’ vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır” dedi. Laiklikten de kadınlardan da pek hazzetmiyordu….

Sözünü ettiğimiz kişi müze iken Camiye çevrilen Ayasofya’ya atanan üç imamdan biri. İmamların başı… Bir baş olduğunu sanmasından olacak ısrarla haddini aşan açıklamalar yapıyor. Bunun gerçek sebebi ise o görev bu açıklamaları yapması için atanmış olması. Mehmet Boynukalın AKP’nin son projelerden biri…

Aslen Karamanlı olan Mehmet Boynukalın 1971’de Fatih’te doğdu. Asıl adı Muhammet ama o ısrarla Mehmet biçimini kullanmayı tercih ediyor. Biyografisinde bundan bile mağduriyet devşirmeye kalkıştı. Babası “Muhammed” adını vermek istediyse de sistemle ilgili engellemeler sebebiyle “Mehmet” ismini almıştı.

Resmi biyografisine göre bir süre Kıztaşı’nda ikamet ettikten sonra İskenderpaşa Camii yakınlarındaki Halıcılar Caddesi’ne yerleşti. Çocukluğu Fatih Camii ve İskenderpaşa çevrelerinde geçti. İlkokulu, şimdilerde İmam-Hatip olan Taşmektep’te tamamladı. Elektrik mühendisi olan babası İrfan Boynukalın, Necmeddin Erbakan’ın ekibindeydi. “Çocuklarının ilim tahsili için” Suudi Arabistan’a yerleşmeye karar verdi. Göç ettiklerinde Mehmet Boynukalın 10 yaşındaydı.

Şeriat Üniversitesi mezunu

Ortaokul ve lise öğretimini Suudi Arabistan’da tamamladı. Daha sonra Mısır’a gitti ve el-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi’ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra (1992), Yüksek lisans (İslâm Hukukunda Zina Suçu ve Cezası/1995) ve doktorasını (Fıkıh Usûlünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar/1999) Türkiye’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı sene “doğan bir fırsatı değerlendirerek” İngiltere’ye gitti ve beş sene burada kaldı.

İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) fıkıh sahasında araştırma uzmanı ve Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde editör-redaktör olarak çalıştı.

Marmara Üniversitesinden önce AKP tarafından kapatılan Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği yapıyordu. İstanbul Şehir Üniversitesi, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında açılmıştı. Davutoğlu parti kurmaya karar verince üniversite de apar topar kapatıldı.



Mehmet Boynukalın AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın ile akraba. Dedeleri Rıfat Boynukalın da Mühendisti ve eşi Türkiye’nin başörtülü ilk eczacısıydı. Rıfat Boynukalın Nakşibendi Gümüşhanevi Tekkesi’nin kurduğu Gümüş Motor’da Erbakan’la birlikte çalıştı. Sonra Milli Nizam Partisi kurucusu oldu.

Erdoğan'ın hocasından el alınca

Biyografisine göre Mehmet Boynukalın, ilk din derslerini Dülgerzâde Camii İmam-Hatibi İbrahim Gündoğan Hocadan aldı. İmam İbrahim Gündoğan 2013 yılında öldü. Cenazesi ile ilgili haberde şu bilgiler veriliyor: “Rize'nin Güneysu ilçesinin önemli ilim adamlarından Başbakan Erdoğan'ın da hocalarından Kurra Hafız İbrahim Gündoğan Hoca, İstanbul Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kurra Hafız İbrahim Gündoğan Hocaefendi’nin oğulları Mustafa ve Kasım Gündoğan cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.”

Mehmet Boyrukalın’ın yükseliş sırrı işte bu haberde.



Cenaze törenine zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan, İş adamları Şadan Kalkavan ve Tahir Kıran da katıldı.

Şeriat Üniversitesi mezunu, Tayyip Erdoğan’ın hocasından el almış, Erbakan geçmişi olan ve tabii Nakşibendi Tarikatı mensubu bir baş imam Ayasofya’dan ülkeye ayar veriyor. Doğada ve toplumda rastlantılara yer yoktur!