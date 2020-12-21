Medyanın mutasyon hikayelerine Rus yatırım fonundan ters köşe

Rusya'da Ağustos ayında ruhsatlandırılan Gamaleya Entitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı hakkında, aşıyı dağıtan şirket temsilcisi açıklama yaptı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev, satışını yaptıkları aşının İngiltere'de gözlemlenen varyanta karşı da etkili olduğu 'müjde'sini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdi.

Açıklama Rusya menşeli basında oldukça geniş bir yer bulurken, yeni veriler ışığında bir keşif sağlanmış gibi servis edildi.

Bu açıklamanın aşıyı geliştiren Gamaleya Entitüsü'nden önce aşının satışıyla ilgilenen kurumun Harward İşletme mezunu CEO'sundan gelmesi ve yeni varyant üzerinde testler yapılıp bu kadar kısa sürede kesin sonuçların müjdeleniyor olması alıştığımız kapitalist sağlık gariplikleri arasında yerini aldı.

Haberin servis edilme biçimi bir yana, yeni virüs varyantının daha ölümcül olduğuna ya da aşılara karşı dayanıklı olduğuna dair herhangi bir veri bulunmuyor, yani mevcut aşıların korumada etkili olacağını varsaymamak için şimdilik bir engel yok. Ancak teorik akıl yürütmeyle varılan sonuçların "kesin bilgi" ya da "yeni müjde" olarak verilmesi aşı reklam çalışmalarının işleyişini gösteriyor.