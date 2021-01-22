Medyanın hali: Caner Erkin'in arabası, Gupse Özay'ın villası...

Medyanın reklam içerikleri haberlerine ilişkin Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den dikkat çeken bir yazı geldi.

Magazin haberlerinin dahi tamamen reklam içerikleriyle doldurulduğunu ve hiçbir reklam içeriği uyarısı yapılmadığına işaret eden Bildirici, bir futbolcunun eşine aldığı arabanın haberine ve bir oyuncunun aldığı villaya ilişkin haberin içeriğine değindi.

İlgili "haberlerin" konusu bir araba markası ve galerinin tanıtımıyla, bir villanın tanıtımından ibaret...

Bildirici'nin yazısından bir bölüm şöyle:

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in eşine bir otomobil hediye etmiş. Haberin asıl öznesinin doğal olarak Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı olması beklenir. Fakat Hürriyet’in Kelebek Eki’nde yayımlanan “Caner’den 1 milyonluk jest” haberinde öne çıkarılan ne Caner Erkin ne de eşi. Hediye ettiği araç bütün gövdesiyle önplanda…

Otomobilin fotoğrafı da yetmiyor, Mehmet Üstündağ imzalı haberin ilk cümlesinde otomobilin markası veriliyordu. Üç paragraflık haberin bir paragrafında aracın özellikleri anlatılıyor, modeli ve hatta satın alındığı galerinin bile adı aktarılıyordu:

"Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela’nın rahatı için kesenin ağzını açtı. Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL’lik M.. V.. satın aldı ve özel şoför tahsis etti. V’nun “T.. S..” serisinin VIP aracını tercih eden ünlü futbolcu, yeni otomobilini Maslak 1453’te bulunan O.. isimli galeriden seçti.”

Son dönemde magazin haberlerinde sanatçıların, magazin ünlülerinin isimlerinin çeşitli ticari ürünler ve markalarla birlikte anıldığı çok habere rastlıyorum. Bu magazin haberlerinin bazıları o kadar eften püften ki, sırf bir markanın, bir ürünün örtülü reklamını yapmak izin yazılmış olduğu ilk bakışta sırıtıyor. Akşam gazetesi ve internet sayfasında yayımlanan “Barış Arduç – Gupse Özay çiftinin artık bir villası var” haberi de bu şekilde “Ben villa reklamı yapıyorum” diye neredeyse bağıran (!) bir haberdi:

“Temmuz ayında evlenen Barış Arduç- Gupse Özay çifti, yeni bir eve taşındı. İkili, birçok ünlü ismin ikamet ettiği Ç… Evleri'nden villa satın aldı.

Ekim ayında 22 bin lira kira ödedikleri evlerinin mutfağından yılan çıktığı için ev arayışına giren Barış Arduç- Gupse Özay çifti, aylar sonra içlerine sinen evi buldu. Çift, Türkan Şoray, Engin Altan Düzyatan, Arda Turan ve Şahan Gökbakar gibi birçok ünlü ismin ikamet ettiği ‘Ç.. Evleri’nden lüks bir villa satın aldı. Yeni evlerine taşınan ikili, villalarının dekorasyonunu da yakın bir arkadaşlarına yaptırdı. Gupse Özay ile Barış Arduç yeni evlerinin çevresinde sık sık yürüyüş yapıyor. “

Caner Erkin- Şükran Ovalı çiftinin yeni otomobili, Barış Arduç – Gupse Özay çiftinin yeni villası haberlerini örnek verip inceledim ama sizler dikkat ederseniz hemen her gün onlarca böyle örtülü reklam haberi göreceksiniz.

Madem bu haberleri yazanlar gazetecilik ilkelerini hiçe sayıyor, o zaman okurların farkındalığını artırmanın zamanı…