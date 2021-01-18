'Medya emeklileri kandırdı, maaş farkları 15 Ocak'ta yatmadı'

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sözcü, A Haber, Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet, Takvim, Yeni Çağ, Dünya, CNN Türk’te emekli maaş farkının 15 Ocak’ta yatacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını yazdı. Bildirici benzer bir durumun geçen sene de yaşandığını hatırlattı. Bildirici, "İnternet sitelerinde yazıldığı gibi 15 Ocak’ta emeklilerin maaş farkları banka hesaplarına yattı mı? Hayır. 15 Ocak’ta maaş farklarının banka hesaplarına yatırılacağını yazan internet sitelerinden hiçbiri yanlışını da düzeltmedi" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine, “Yurttaşlar internet sitelerinde bugün yatacağı iddia edilen farkların yatmadığını bildirdi.” cümlesinin eklendiğini yazan Bildirici, “Okurlardan gelen böyle bir yakınmayı habere eklemesi olumlu bir davranıştı. Ama bu cümlenin hemen üstünde “Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta (bugün) alacakları iddia edildi” cümlesi duruyordu. Kuşkusuz birbiriyle çelişen iki cümlenin ard arda yayımlanmasıyla haber verme görevi yerine getirilmiş olmuyor. Yapılması gereken maaş farklarının hesaplara yatıp yatmadığını kontrol edip yeni bir haber oluşturmaktı." görüşünü savundu.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Gazetecilik, gerçeği aktarma işidir. Ama milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş farkları konusunda hemen her yıl aleni biçimde yalan yanlış haberler yayımlayan bir medya ile karşı karşıyayız." düşüncesini dile getirdi.

'Emekli avlama haberciliği'

Bildirici "Nitekim o haberlerin hiçbirinde ne bir kaynak gösteriliyor ne de bir imza ve mahreç yer alıyor. Üzülerek söylüyorum, tamamen emekliyi kandırmaya yönelik haberler bunlar. Daha önce de yazmıştım. “Emekli avlama haberciliği”; Türkiye’de medyanın “ortak dil” tutturduğu ender konulardan biri.

Bu konuda birincilik açık ara Takvim gazetesinde. Hemen her gün sürmanşette emekli maaşlarında artış haberi yayımlayan Takvim’i, Sabah’ın internet sitesi izliyor. Diğer basılı gazeteler ve internet sitelerinde de sıklıkla yer alıyor bu tür emekli haberleri…

Tık avcılığı

Gazetecilik, gerçeği aktarma işidir. Ama milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş farkları konusunda hemen her yıl aleni biçimde yalan yanlış haberler yayımlayan bir medya ile karşı karşıyayız.

İnsan ister istemez soruyor; emekli maaşları konusunda gerçekleri bile isteye gözardı eden bir gazetecilik anlayışı, yaşamın diğer alanlarında ne kadar doğru söyler? Sırf daha fazla tık almak ve okunmak için her yıl aynı palavraları tekrarlayan medya, çıkarı uğruna başka neleri çarpıtmaz?

Velhasıl, sözünü ettiğim emekli maaş farkı haberlerini okuyan ve maaş hesabında bir hareket görmeyen emeklilerin bu medya kuruluşlarına güvenmeleri için hiçbir neden yok" değerlendirmesinde bulundu.

soL'un edindiği bilgiye göre de emekli maaş farklarının 15 Ocak’ta yatırılması gereken bölümü vaktinde ödenmedi. Söz konusu ödemelerin bugün (18 Ocak'ta) yapıldığı öğrenildi.