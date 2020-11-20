Medipol Üniversitesi'nden 'PCR testi ücreti' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi, PCR testi için aldığı bedelle ilgili açıklama yaptı. PCR testleri için bakanlığın belirlediği fiyatın üzerinde bedel almadığını öne süren üniversiteden yapılan açıklamada, basında yer alan fişlerin "verilen hizmetin tamamı için" olduğu savunuldu.

AA'nın haberine göre Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Naci Karacaoğlan tarafından yapılan açıklamada "Hastanelerimizde Kovid-19 tanısı amacıyla istek üzerine yapılan PCR testleri için basında yer alan bazı iddiaların aksine Sağlık Bakanlığının belirlediği fiyatın üzerinde bir bedel alınmamaktadır" denildi.

Karacaoğlan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı sağlık kuruluşlarında "verilen hizmetin tamamı için kesilen fişlerin hatalı yorumlamalara yol açtığının anlaşıldığı"nı savundu.

Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'nde PCR testi 350 TL üzerinden yapılıyordu ancak Sağlık Bakanlığı yayımladığı genelge ile PCR testi üst sınırını 250 TL olarak belirlemişti. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un konuya ilişkin verdiği önergenin ardından Medipol hastanelerinde PCR testi fiyatı 250 TL'ye düşürülmüştü. CHP'li Bulut, “Fiyatların düşürülmesi olumlu bir gelişme ancak özel hastanelerin şimdiye kadar elde ettiği haksız kazanç ne olacak” demiş ve fazladan alınan ücretin iade edilmesi gerektiğini söylemişti.