Medipol Başakşehir'de bir oyuncu Covid-19'a yakalandı

Medipol Başakşehir'de A Milli Takım'dan dönen bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin PCR testlerinde, A Milli Takımı'mızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.

A Milli Takım kampında girdiği tüm Covid-19 testleri negatif olan oyuncunun semptomunun bulunmadığı aktarılırken, "Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ile tedavi planlamaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.