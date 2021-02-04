Medeni Yıldırım davasında mahkeme heyeti avukatlara haber vermeden keşif yaptı!

2013 yılında Diyarbakır Lice’deki kalekol inşaasına karşı protesto sırasında askerin açtığı ateş sonucu katledilen Medeni Yıldırım’ın davasının 12. duruşması Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada, mahkeme heyetinin katılan avukatlarına haber vermeden olay yerinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Olay Yıldırım'ın ağabeyi Mehmet Yıldırım tarafından sosyal medya üzerinden “Bize ve avukatlarımıza haber verilmeden Medeni’nin katledildiği yerde keşif yapılmış!” ifadeleriyle duyuruldu.

Mahkeme heyet başkanı duruşma başlangıcında seyirci almadı.

Yıldırım’ın avukatı Serdar Çelebi'yse, “Gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmak üzere süre verilmesini talep ederiz. Ayrıca keşif yokluğumuzda yapılmıştır bu nedenle kabul etmiyoruz. Buna ilişkin de detaylı beyanda bulunmak üzere süre verilmesini talep ederiz” dedi.

Bir sonraki duruşma 25 Mayıs 2021’de görülecek.