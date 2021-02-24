Meclis'ten AYM'ye Berberoğlu yazısı

Meclis Başkanlığı, Enis Berberoğlu kararı hakkında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yazı gönderdi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından gönderilen yazıda, ''Kararın bilgi için ve ilgisi olduğundan bahisle TBMM'ye gönderilmesi anlaşılmamıştır. AYM'nin kararı Meclis'e ne amaçla gönderdiği açıklaması ya da düzeltme yapması istendi'' denildi.

AYM CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için hak ihlali kararı vermiş, Meclis'e gönderdiği kararda "ihlal kararının gereğinin yerine getirilmesi Meclis'in de görevidir" demişti.