Meclis'teki rehin alma davasında karar

Türkiye Büyük Millet Meclisi'de (TBMM) 14 Mayıs 2019'da ziyaretçi kabul bölümünde görevli personeli rehin almaya çalışırken yakalandığı belirtilen ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi.

Zincir ve Yücel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 9'ar yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak"tan 9'ar yıl, "görevi yaptırmamak için direnmek"ten 4 yıl 42'şer ay ceza verildi. Tutuklu sanık Zincir ayrıca cezaevinde duvara zarar verdiği gerekçesiyle ayrıca 1 yıl hapse çarptırıldı.

Mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ise beraatlarına karar verdi.