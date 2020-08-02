Meclis'teki fezleke sayısı 1086 oldu

TBMM Başkanlığı'na, 26'ncı Yasama Dönemi'nden devreden ve 27'nci Yasama Dönemi'nde gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı 1086'ya ulaştı, bunlardan 66'sı iade edildi.

Meclis'e son olarak 29 Haziran'da 2 HDP'li, 2 CHP'li ve 1 İYİP'li milletvekilinin dokunulmazlık dosyası sunuldu. 5 vekilin, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

Bununla birlikte 26'ncı Yasama Dönemi'nden devreden ve 27'nci Yasama Dönemi'nde Cumhurbaşkanlığı'nca TBMM Başkanlığı'na gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı 1086'ya ulaştı.

HDP'li 54 milletvekilinin 774, CHP'li 95 milletvekilinin 225, AKP'li 9 milletvekilinin 11, MHP'li 5 milletvekilinin 9, İYİP'li 6 milletvekilinin 10 dosyası yer alıyor. Ayrıca Türkiye İşçi Partisi'nden 2 milletvekilinin 7, Demokratik Bölgeler Partisi'nden 1 milletvekilinin 34, bağımsız milletvekillerinin ise 16 dosyası bulunuyor. Bunlardan 66'sı iade edildi.

Dokunulmazlık dosyası olan 175 vekil var

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda, şu anda 175 milletvekiline ait 1020 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. İade edilen dosyalar arasında 31 Mart yerel seçiminde belediye başkanı seçilen ve milletvekilliği düşürülenler var.

Ayrıca 53 dosya ile HDP'li Sezai Temelli ilk sırada yer alıyor.