Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı

TBMM yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Açılış öncesinde Genel Kurul'u izleyecek bütün parlamento muhabirleri bugün koronavirüs testi yaptıracak.
Öte yandan iki aylık tatilin ardından açılan Meclis'e ziyaretçi yasağı uzatıldı. İdare amirlerinin ortak imzalı kararı TBMM Genel Sekreterliği tarafından vekillere gönderildi. Yazıda "1-31 Ekim tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabulü yapılmamasına karar verilmiştir" denildi.
Dün de AKP'li vekillere "Covid-19 testi yaptırın, Meclis açılışına Cumhurbaşkanımız" gelecek mesajı iletilmişti.