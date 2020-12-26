Meclis'te vekiller arasında yumruklu kavga

Meclis Genel Kurulu'nda, AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten, CHP'nin "hak ihlallerine" ilişkin grup önerisi üzerinde konuşurken CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Mesten'e yanıt vermesiyle Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un üzerine yürüdü. Özalan, diğer milletvekili tarafından salon dışına çıkarıldı.

Gerginliğin devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime ara verdi. Verilen arada da AKP ile CHP milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan itiş kakış devam etti. HDP ile AKP'li milletvekilleri arasında da bir süre gerginlik yaşandı.

Dakikalarca süren arbedede koronavirüs önlemleri, maske ve mesafe de unutuldu.