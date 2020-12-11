Meclis'te taciz tartışması: İkincil bir mağduriyet yaratıyor

TBMM Genel Kurulu’nda taciz tartışması yaşandı. AKP Milletvekili Öznur Çalık, CHP ve HDP’yi sessiz kalmakla suçladı. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, CHP’de yaşanan taciz iddiasının ardından kadın milletvekilleri olarak basın açıklaması yaptıklarını anımsattı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmelerinde AKP Milletvekili Öznur Çalık’ın “Kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransla mücadelemize devam ediyoruz. Taciz, tecavüz, şiddet kimden gelirse gelsin karşısında duruyoruz. CHP ve HDP gibi dut yemiş bülbüle dönmüyoruz, kafamızı kuma gömmüyoruz” sözleri tartışmalara neden oldu.

'Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz'

CHP İstanbul Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Sera Kadıgil, CHP Maltepe İlçe yöneticisinin derhal partiden ihraç edildiğini aktararak, “CHP'nin içinde taciz, tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak, toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz! Bizi sessiz kalmakla suçluyorsunuz. Daha sizin lağım medyanız bizim üstümüze saldırmaya başlamadan önce attığım tweeti okuyorum: ‘Ataerkil düzenin hadsiz saldırganları, her ortamda aramızda. Mesele, el âlem ne der diye örtbas etmeyip tam da böyle cezasını kesmekte. Bu herifi ifşa ve şikâyet eden kız kardeşimi de, derhâl ihraç eden il örgütümüzü de kutluyorum. Hak ettiği en ağır cezayı alması tek temennimdir" dedi.

CHP’nin kadın milletvekilleri olarak olayın ardından bir basın açıklaması yaptıklarını da anımsatan Kadıgil, “Bütün grubumuzla failin kimliğine bakılmaksızın her türlü cinsel taciz, tecavüz ve şiddet olayına sıfır tolerans ile yaklaşmanın temel prensibimiz olduğunu söyledik” dedi.

'Gereği yapılmışsa hala konuşmak ikincil bir mağduriyet yaratıyor'

AKP’nin kadının taleplerini dikkate almadan bir siyasi malzeme olarak görmesinin ikincil mağduriyetler yarattığını ifade eden Kadıgil, şöyle konuştu:

“Sizi hassasiyete davet ediyoruz. Niye? 20 yaşında bir mağdur var. 20 yaşında bir mağdur avukatı aracılığıyla açıklama yapıyor ve diyor ki: ‘CHP İl Başkanı bana elinden gelen bütün desteği verdi.’ Bu konuda konuşulması, 20 yaşındaki mağdurun ikincil hatalar, ikincil mağduriyetler yaşamasına sebep olmaktadır. Bir şey ne zaman protesto edilir? Yargı işini yapmadığında, partiler işini yapmadığında protesto edilir. Eğer ki parti gereğini yapmış, ihraç etmişse, gerekli hukuki desteği vermişse ve mağdurlar ‘bu konuyu konuşmayın’ diye bize yalvarıyorsa bunu hâlâ siyasi malzeme yapmayı ben bu Hatibin vicdanına emanet ediyorum artık.”

Kaftancıoğlu: Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur, ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti içindeki taciz ve cinsel istismarla ilgili işlem yapmadığı eleştirilerine, "Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur, ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü?" yanıtını verdi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Kaftancıoğlu, "Maltepe Olayı: Bu olay 20 Kasım'da oluyor. Mağdur bir hafta kimseyle paylaşmıyor. Cesaretli ve doğru bir şey yaparak, şikayet ediyor. Aynı gün şüpheli gözaltına alınıyor. Bir gün sonra, 28 Kasım'da haberdar olduk. İlçe başkanım aradı. Ben anında talimat verdim. İlçe başkanı yönetimi acil topladı. U.K.'nin kesin ihraçla dosyası oluşturuldu. 29 Kasım'da il yönetimini topladım ve U.K.'yi disipline sevk ettik. Pandemiden ötürü imzalar eksik kaldı. 1 Aralık'ta imzaları tamamladık. Aynı gün Disiplin Kurulu, bu kişiyi partiden attı. Normalde, ihraçta üç gün bekleme süresi vardır. Onu da beklemedim. Bu süreç partide görülmemiş bir hızla gerçekleşti. Mağdurdan haber geldi. Ailesinin haberi olmadığını ifade etti. Maddi ve manevi olarak yanında olduğumuzu ve sanığın ceza alması için elimizden geleni yapacağımızı söyledik." dedi.

Kafatncıoğlu, "Ümraniye Olayı: Mağdur ilkin bana geldi. ‘Hemen yargıya başvurman lazım. Destek istersen yanında olacağız' dedim. Gençlik kolları başkanını çağırdım. ‘Bunları yapmadım' dedi ve dava açacağını söyledi. ‘Bu iddialar varken, görevde kalamazsın. Ya istifa et ya da seni görevden alacağım' dedim. İstifa etti. ‘Haklısınız. Böyle olmadığını ispat edeceğim' dedi." ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu, istismarın örtüldüğü iddiasına tepki göstererek, “Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur? Ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü. Binde bir bile ihmalimiz olsa söylerim” değerlendirmesini yaptı.