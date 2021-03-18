Meclis'te sabahlayan Gergerlioğlu: Buradayım ve ayrılmıyorum

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

"TBMM'deyim, ayrılmadım. Genel kuruldan sonra HDP toplantı odasındaydım. Arkadaşlarımla birlikte buradaydım geç saatlere kadar. Daha sonrasında da Meclis'ten ayrılmadım ve burada sabahladık. Koltuğun üstünde sabahladım ve ayaktayım. Milletin iradesi için demokrasi için nöbetteyim" diyen Gergerlioğlu, buranın bir demokrasi nöbeti yeri olduğunu söyledi.

Gergerlioğlu, "Bana destek vermek isteyenler verebilirler, buradayım. 24 saattir buradayım ve ayrılmıyorum. Arkadaşlarım da tam destek veriyor. Dün partimize yönelik kapatma davası açıldı. Bu demek ki topyekün bir saldırı. Topyekün bir karşı duruş sergilemek zorundayız. Bütün bu vekillikten düşürme, parti kapatma girişimlerinin de boş çabalar olduğunu buradan tekrar ediyorum" diye konuştu.