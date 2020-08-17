Mecliste personel alımında şart 60 puana düşürüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişiklik ile 657 sayılı Kanununda geçici personel ibaresi kaldırıldı.

“Memur, sözleşmeli ve geçici personel” ibaresi “memur ve sözleşmeli personel” şeklinde değiştirildi.

TBMM'ye personel alımında gerek kurumun yapacağı yazılı sınav gerekse de yazılı sınavın yapılmaması halinde esas alınacak KPSS puanı 70 olarak belirlenmişti. Yapılan düzenlemeyle hem yazılı hem de yazılı uygulanmaması halinde esas alınacak KPSS puanında, 70 barajı notu 60'a düşürüldü.