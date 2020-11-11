Meclis'te oy verme işlemi sırasında, ölen milletvekilinin ismi okundu

Meclis'te bugün kamu başdenetçiliği için seçim yapıldı. Seçim için milletvekilleri teker teker isimleri okunarak oy vermeye çağrıldı.

Oy verme işlemi sırasında, 17 Ekim 2020 tarihinde yaşamını yitiren AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan'ın da ismi okundu.

Esayan'ın mide kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Ölen milletvekilinin isminin okunarak oy vermeye çağrılması eleştirilere neden oldu.

Şeref Malkoç yeniden seçildi

Meclis Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Kamu Başdenetçisi adayı olarak Şeref Malkoç, Orhan Göçer ve Murat Dede'yi Meclis Başkanlığı'na bildirmişti.

Dördüncü oylamada 249 oy alan Şeref Malkoç yeniden Kamu Başdenetçisi oldu.

Gizli oylamayla yapılan Kamu Başdenetçiliği seçiminin ardından "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.