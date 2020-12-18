Meclis'te konu bu: Kabak tatlısı yediysem Allah belamı versin

Milyonlarca emekçinin açlık sınırının altında yaşadığı Türkiye'de Meclis'teki tuhaf tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

Tartışma önceki gün CHP'li Kahramanmaraş vekili Ali Öztunç'un "Beyaz çay, ejder meyvesi, efuli -liçi meyvesi eşliğindeymiş- aloe vera -starex meyvesi eşliğinde- orman meyveli spesiyal, bahçe naneli limonata içermiş, pataşur içerisinde Çerkez tavuğu -neyse bu artık- zencefilli somonlu suşi, tartolet içerisinde humus. Millet aç siz bunları yiyorsunuz" hatırlatmasıyla başladı.

Bu sözlere AKP'li Salih Cora'dan, "Sanki böyle bize burada, şatafat içerisinde yaşayanlar, sürekli fakirlik edebiyatında bulunuyorlar. Akşam yemeğimde hamsi yedim ama Kahramanmaraş milletvekilimiz kabak tatlısını tahinli yedi, ondan da taviz vermedi" yanıtı geldi.

Bunun üzerine söz alan Öztunç, "Eğer, ben kabak tatlısı yediysem Allah benim belamı versin. Vallahi yemedim, ben tatlı yemiyorum. Ben ne yedim biliyor musun Sayın Cora bu akşam yemeğinde? Kuru fasulye, pilav yedim. Ben köy çocuğuyum. Sen de hamsi yemişsin" dedi.

Bunun üzerinden AKP sıralarından "gazı var, belli" yanıtı geldi.