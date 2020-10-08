Meclis'te kısa çalışma, tam maaş dönemi!

Salgın günlerinde AKP tarafından patronların çıkarları için gündeme getirtilen kısa çalışma ödeneği nedeniyle milyonlarca emekçi eksik maaş alıyor.

Tam zamanlı çalışmalarına rağmen kısa çalışma ödeneği adı altında eksik maaş alan ve sigortaları yatırılmayan emekçilerin tepkisi sürerken, Meclis'ten dikkat çeken bir karar geldi.

Buna göre vekiller, pandemi nedeniyle Meclis Genel Kurulu'nu sadece iki gün çalıştıracak.

AKP ve MHP'nin, pandemi sürecinde 'kısa çalışma' dönemine onay verdiği, diğer partilerinin de 'evet' demesi durumunda Meclis Genel Kurulu'nun önümüzdeki haftadan itibaren salı ve çarşamba günleri çalışacağı öğrenildi.

Öte yandan yeni dönemde Genel Kurul'un çalışma saatlerinin erkene çekilerek en geç 24.00'te kapatılması planlanıyor. Bu dönemde milletvekilleri Meclis'te bulunacak; ancak gerekmedikçe toplu halde Genel Kurul salonunda yer almayacak.

Ayrıca pandemi nedeniyle genel kurul toplantı yeter sayası için yoklama yapılmaması da istendi.