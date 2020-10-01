Meclis'te işler bildiğiniz gibi: Meclis çalışanı öldüğünde alınmayan önlem vekiller gelince alındı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bugün yapılacak açılış toplantısıyla yeni yasama dönemine başlıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı açılış etkinliği öncesi AKP’li vekillerin hepsine test olmaları yönünde talimat giderken, yapılacak test sonrası açılışa katılabilecekleri iletildi.

“Erdoğan geliyor” diye Meclis’te önlemler artırılırken, "canları istediği zaman" test yaptıran vekillerden bir de ek test talep edilmesi dikkat çekti.

Ancak Meclis’te alınan önlemler sadece Erdoğan için alınanlarla sınırlı değil. Daha önce Temmuz ayı sonuna kadar, yani Meclis Genel Kurulu’nun tatile girdiği güne kadar uzatılan ziyaretçi yasağı, 1 Ekim itibariyle yeniden devreye sokulacak.

Yani 600 vekil geliyor diye, 5 bin Meclis çalışanı için uzun süredir alınmayan önlemlerin hayata geçirilmesi kararı alındı.

Ziyaretçilerinin genel olarak doğrudan vekille değil görevlilerle ve danışmanlarla temas kurduğu, bu ziyaretlerin Genel Kurul’un kapalı olduğu süreçte de kısmen devam ettiği belirtilirken, bu dönemde en çok çalışanların çay ocaklarında ve hizmet görevindeki meclis emekçileri olduğu belirtiliyor.

'Biz çalışmaya devam ederken yoktu...'

Duruma ilişkin soL’a görüş veren bir meclis çalışanı, “600 vekil geliyor diye alınan önlemler, biz çalışmaya devam ederken yoktu. 5 bin kişi için alınmayan önlem 600 vekil için hemen devreye sokuldu. En son bir memur arkadaşımız salgın dolayısıyla yaşamını yitirdi, açıklanan son sayıya göre 276 arkadaşımız salgına yakalanmış durumda. Görevliler odalarda da kalamadığı için çok daha büyük risk altında ama gerekli önlemler ancak vekiller gelince alınıyor” dedi.