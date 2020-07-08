Meclis'te içme suyu krizi

Koronavirüs (Covid-19) salgını için alınan tedbirler kapsamında milletvekilleri odalarının bulunduğu Meclis Halkla İlişkiler Binası’ndaki çay ocakları ve yemekhanelerin kapatılması nedeniyle içme suyu temin edilemiyor.

Odatv’de yer alan habere göre, çay ocakları diğer içeceklerin yanı sıra içme suyu dağıtımına da son verdi. Bu nedenle bina içerisindeki marketten su temin etmeye çalışan personel burada da suyun bitmesi nedeniyle susuz kaldı. Milletvekilleri ve personel içme suyunu Meclis dışındaki marketlerden temin etmeye çalışıyor.

Çay ocağından su isteyen milletvekilleri, Genel Sekterelik’in su dağıtımını yasakladığı cevabını alıyor.