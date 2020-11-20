Meclis'te HES dönemi başlıyor

Meclis Genel Sekreterliği'nden milletvekillerine gönderilen yazıya göre, 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde Randevu Takip Sistemi üzerinden HES kodu uygulamasına geçilecek.

Milletvekillerinin ziyaretçileri Genel Kurul çalışmalarının yapılmadığı günler için randevu talep edebilecek. Randevu verilen ziyaretçilere girişte HES kodu doğrulaması yapılacak ve “Risksiz” bilgisi ardından girişine onay verilecek. Ayrıca ileri tarihli veya tekrarlı girilmiş olan randevu taleplerinde ziyaretçilere giriş noktalarında HES kodu doğrulaması yapılacak.