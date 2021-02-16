Meclis’te Gare oturumu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gare'deki operasyonla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşmalar yaptı.

Akar’ın Meclis’teki konuşması şöyle:

"Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmekte.

Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 kilometre derinlikte icra edildi.Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor. Bölgeye ilk inildiğinde 2 şehit 1 yaralımız oldu.

Karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı. Bölgeye 5 aydır yoğunlaşmıştık, harekât uçaklarla başladı.

'Mağaraya hava unsurlarıyla etki etmek mümkün değildi'

Ateş gelen mağaraya yoğunlaşılmıştır. Buraya herhangi bir şekilde hava kuvvetlerimizin bombasının ulaşması pek mümkün değil. Mağaraya hava unsurlarıyla etki etmek mümkün değildi.

Mağaranın iki kapısı daha bulundu. İçeriden ateş ediliyor el bombası atılıyordu ve askerlerimiz de gerekli karşılığı veriliyordu. Sadece göz yaşartıcı gazla kullanılmıştır. Bunun dışında herhangi bir silah mühimmat kullanılması söz konusu değil. Bu sırada teröristlere teslim olmaları gerektiği hususu tekrar tekrar hatırlatıldı. Mağara girişinde sadece göz yaşartıcı bomba kullanıldı. Bir terörist teslim oldu. Diğer teröristlerden teslim olan olmadı. İkinci terörist yakalandı. YPG’nin PKK’dan farkı yok.

Vatandaşlarımızın naaşları mağarada görüldü. Tedbirler alındıktan sonra naaşlar mağaradan dışarıya tahliye edildi. İki teröristin de verdiği ifadelere benzer şekilde görüldü ki 7 demir kapı ve 9 oda olduğu fiilen görülmüş oldu.

Mağaranın durumu da video ve fotoğraflarla tespit edildi.Operasyon, kahraman personelimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınarak çok zor şartlar altında, her ülkenin yapamayacağı şekilde gerçekleştirildi.

Harekât boyunca 4’ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir."

Akar'da sonra kürsüye gelen Soylu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde;

'Üç ayda bir şehitlerimizin aileleriyle görüştük'

:"Üç ayda bir şehitlerimizin aileleriyle görüştük. Kimlerin nasıl görüştüğünü, ailelerimize nasıl istismar etmeye çalıştıklarını, PKK’ya yönelik yeni bir alan açmak için çaba sarf ettiklerini söyleyeceğim.

'Gara kara harekâtının zor bir yer, gerçi bir milletvekili yakın zamanda gitti'

Gara kara harekâtının zor bir yer. Gerçi bir milletvekili yakın zamanda gitti, boy gösterdi. Onu da biliyoruz, ismini sorarsanız söyleriz. Bu evlatlarımız 10 Şubat’ta şehit oldu. Aileleri de istismar edilmeye çalışıldı, ölümünden sonra. Belçika numaralı bir telefondan dediler ki, 'bombalıyorlar, çıkın deyin ki TSK burayı bombalıyor, bombalamasınlar'. Terör örgütünden merhamet, vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden, 'acaba bir şey olur mu' diye ona yaslanan hain oğlu haindir.

'Cumhurbaşkanımız ailelerle görüştü'

Cumhurbaşkanımız ailelerle görüştü. 1984’ten bugüne kadar terör örgütü 6 bin 21 sivil katliam gerçekleşti. İHD denilen canı çıkasıca dernek bir tanesi için bir laf söyledi mi, onun peşine takılıyorsunuz. Devlet burada üzerine düşen her şeyi yapmıştır.

'Pervin Buldan, 'Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar' dedi'

Öznur Çalık, çocuklar kaçırıldığı zaman Pervin Buldan’ı aradı. Pervin Buldan, ‘Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar’ dedi. Otopsi fotoğraflarının hepsi burada. Şehitlerimizin vücut bütünlükleri fotoğraflarda mevcut. Terörle mücadele bugün başlamamıştır. PKK'nın köküne kazıyarak sona erecektir. Evlatlarımızın canlı getirilmesi için her şeyi yaptık. PKK, ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek."

Oluç: Sorumlu iktidardır

Oturumda, Soylu ve Akar'ın ardından sırasıyla İYİP ve MHP grupları söz aldı.

MHP'nin ardından HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç kürsüye çıktı.

Oluç, "Gare'de vatandaşların öldürülmesinin sorumlusu alanı siyasete kapatan iktidardır" açıklamasında bulundu.

Oluç'un ardından söz alan HDP Siirt Milletvekili Meral Dani Beştaş, "Mecliste heyet kurulmasını, araştırılmasını talep ettik, reddedildi" dedi.

Beştaş'ın ardından kürsüye çıkan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan "2017 ve 2018'de hükümete 'Kaçırılan asker ve polisler hakkında ne yapıyorsunuz?' diye sorduk, yanıt gelmedi" diye konuştu.