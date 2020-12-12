Meclis'te 'faşist genel başkan' gerilimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de bakanlığın bütçe görüşmelerine katıldı.

Varank, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili sözlerini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerini hatırlatan (Hala bu hükümetin peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem) Varank'ın, "faşist genel başkan" ifadesi gerginliğe neden oldu. CHP'li milletvekilleri Varank'ın konuşması bitene kadar sıralara vurarak protesto etti. CHP'ye HDP'li vekiller de eşlik etti. Varank protestolar arasında konuşmasını sürdürdü.

Yapılan konuşmaların ardından Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesi kabul edildi.