Meclis'te 'çoklu baro' yasa teklifine 'gece önergesi'

Baroların karşı çıktığı, “çoklu baro sistemini” öngören yasa teklifi, dün gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek, yasalaştı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, iktidardan da teklife “gece önergesi” geldi. Önergeye göre, yeni baro kurmak için gereken 2 bin üye şartına, “baro levhasında kayıtlı olmasa” da kamu avukatlarıyla birlikte kamu iktisadi teşebbüslerindeki (KİT) avukatlar da dahil edildi.

Böylece bundan sonra “2 bin üyeyi tamamlayamayan barolara kamu avukatları ve KİT avukatları da üye olabilecek.