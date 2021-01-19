Meclis'te bir yıl: Muhalefet partilerinin teklifleri gündeme alınmadı

Muhalefet partilerince geçen yıl TBMM'ye verilen yüzlerce kanun teklifinden hiçbiri gündeme alınmadı ve yasalaşmadı.

TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin bu konudaki önergesini cevaplandırdı.

Sözcü'de yer alan habere göre, TBMM'ye geçen yıl toplam 808 yasa teklifi verildi. Bunların 62'si AKP, 488'i CHP, 114'ü HDP, 75'i MHP, 54'ü İYİP, 4'ü Saadet Partisi (SP), 2'si TİP, 1'i BBP ve diğerleri de bağımsız milletvekillerince hazırlandı.

Muhalefetin verdiği 2 teklif geri çekilirken, 1 Ocak-28 Aralık 2020 tarihleri arasında AKP'nin verdiği 62 yasa teklifinden ise 22'si kanunlaştı, 40'ı da Genel Kurul ve komisyon gündeminde bulunuyor. TBMM'de sadece AKP'nin verdiği teklifler ile AKP-MHP'nin ortak verdiği 5 kanun teklifi yasalaştı.

Diğer teklifler ise gündeme dahi alınmadı.