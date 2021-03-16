Meclis'te aşı önceliği: Sadece onlar aşı oldu...

Salgında belediye başkanlarında olduğu gibi milletvekillerinde de aşılama işlemleri bir bilgilendirme olmaksızın başladı ve son aşamasına yaklaştı.

soL'un edindiği bilgiye göre, birçok milletvekili iki doz aşıyı olarak aşı sürecini tamamlamış durumda.

Bu süreç için öncesinde herhangi bir yazılı bildirim ise olmadı. Aşılamalarda bir yaş sınırlaması da olmazken en gencinden en yaşlısına milletvekillerinin çoğu aşını oldu.

Vekillere hem antikor hem de PCR testinin de birçok kez yapıldığı öğrenilirken, özellikle hizmetli, çay ocağı görevlileri, odacılar yani her yere girip çıkan ve birçok ağır işi yapan emekçiler ise ne bu şekilde PCR testlerine ulaşabildi ne de aşı için herhangi bir öncelik listesine dahil edilidi.

Son tabloda Meclis'te görev yapan 1800 kişi değil, sadece 600 vekil aşılarını olmuş oldu.

Belediye başkanları da aşı olmuştu

Vekiller gibi herhangi bir şekilde "öncelik" listesinde yer almayan belediye başkanları da kendilerine yapılan çağrı sonrası aşı olduklarını açıklamış, bu aşılamanın "kritik görevdeki kişiler", "devlet büyükleri" kapsamında yapıldığı dile getirilmişti.