Meclis'te 4 partiden ABD'ye karşı ortak bildiri

AKP, CHP, MHP ve İYİP, Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasına yönelik ABD yaptırım kararını ortak bir bildiri yayımlayarak kınadı.

Meclis'teki 4 partinin grup başkanvekillerinin imzasıyla yapılan ortak açıklamayla, "ABD Yönetimi'nin Türkiye'ye yaptırım kararını reddediyoruz. Çıkar gruplarının ve hasmane ajandalarının Türkiye - ABD ilişkilerini rehin almasına müsade edilmemelidir. Türkiye'yi dışlayan bu bakış açısının dünya barışına katkı sunması mümkün değildir. Bu tavır NATO'nun müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bu nedenlerle ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz" denildi.

Hazırlanan ortak bildiri Meclis Genel Kurulu'nda okundu.