Meclis'in 15 Temmuz programı: Kuran'la başlayacak, namazla bitecek

Meclis'te ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin bugün çeşitili törenler yapılacak. Törenlerde Kuran okutulacak, konser verilecek ve sabah namazı ile etkinlikler sona erecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törenlere katılacak. Ankara’da yapılacak törenler saat 10.00’da Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’nde başlayacak.

Ziyaretin ardından Meclis'te bulunan "15 Temmuz Şehitler Anıtı" önünde saat 12.00’de anma töreni düzenlenecek. Törende Erdoğan ve Meclis Başkanı Şentop konuşacak. İYİP Genel Başkanı Meral Akşener dışında muhalefet partilerinin liderlerinin etkinliğe katılmayacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara’ya getirilecek sporcular da saat 22.30’da Meclis'teki 15 Temmuz Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutmaya başlayacak. Saat 22.45’te saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Nöbet sabah namazı ile son bulacak.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde ise Fahir Atakoğlu’nun katılımıyla bir konser düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu üyeleri konserde sahne alacak.

Törenler için milletvekilleri ve diğer davetlilerden koronavirüs testi yaptırmaları talep edilmişti.