Meclis'e yeni paket: Erdoğan'a kısa çalışmada tam yetki veriliyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 1 ay önce duyurduğu geniş kapsamlı İstihdam Kalkanı Paketi sonbahara kalırken, AKP Grubu, 8 maddeden oluşan mini bir torba paketi Meclis'e sundu.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre, 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliği uzmanı istihdamı zorunluluğu 2,5 yıl erteleniyor. Kısa çalışma ödeneği kapsamına girecek sektörleri belirlemede Cumhurbaşkanına yetki verilirken, kısa çalışmadan normal çalışmana geçen işyerlerinde, işçi ve işveren primleri 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

AKP'li 4 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e sunulan 10 maddelik kanun teklifine göre, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

İşyerlerinin normale dönüşünü teşvik etmek amacıyla hazırlanan madde ile kısa çalışmadan normal çalışmaya geçen işyerleri için 3 ayı geçmemek üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı destek olarak verilecek. Cumhurbaşkanı bu desteği 3 ay uzatabilecek. Bu destek SGK’ya yapılacak prim ödemelerinden mahsup edilecek. Aynı destek, ücretsiz izin desteğinden normale dönen sigortalılar için de geçerli olacak.

Söz konusu desteklerden yersiz yararlandığı tespit edilen firmalar, destek tutarı üzerinden gecikme cezası ve zammı ödeyecekler. İşverene sağlanan bu desteğin, sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecek.

Geçici iş sözleşmeleri işten çıkarma yasağı kapsamı dışına çıkarıldı

Yapılan değişiklikle işten çıkarma yasağının kapsamında daralma yapılıyor. Buna göre, belirli iş sözleşmesi, hizmet sözleşmesi ile çalıştırılanlarda sözleşme süresi sona erenler, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetin sona ermesi, ilgili mevzuatına uygun yapılan her türlü hizmet alımı ile yapım işlerinde işin sona ermesi durumlarında iş akdi feshedilebilecek. Bu madde ile ilgili Cumhurbaşkanına daha önce verilen 6 aylık uzatma yetkisi, her defasında 3’er aylık dilimlerle olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Düzenlemeyle Mayıs 2014'te 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Maden Faciası sonrasında, Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan işini kaybeden ancak işverenden tazminatını alamayan işçilerin tazminatlarını TKİ ödeyecek. Yasa teklifi ile TKİ'nin bu ödemeleri "işverene rücu edebilir" denilerek kurum isteğine bırakıldı.

Karayolları sistemi içinde geçiş ücretini ödemeyenlere de 15 gün süre verilen bir madde de teklifte yer aldı. Buna göre ödeme yapmadan geçenler, 15 gün içinde ödemeyi yaparlarsa ceza kesilmeyecek.

İşsizlik Sigortası Fonu prim artışı yer almadı

Öte yandan, daha geniş içerikte olması beklenen İstihdam Kalkanı paketi 10 madde ile Meclis'e sunulurken, Meclis'in yeniden çalışmaya başlayacağı dönemde yeni bir ekonomi paketinin daha getirileceği öğrenildi.

Daha önce pakette yer alacağı belirtilen İşsizlik Sigortası Fonu işveren ve işçi primlerinin artırılmasına ilişkin düzenleme, mini pakette yer almadı. Ayrıca bir süredir kamuoyunda tartışılan, kamuya olan yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşı çıkması sebebiyle bu pakete konulmadı.