Meclis'e gelen dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin açıklama

Meclis gündemine son olarak dün 28'i HDP'li vekillere ilişkin olmak üzere 33 fezleke gelmişti.

Vekillerin dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin sürece dair açıklamada bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis Başkanlığı'nın görevi teklif olarak inceledikten sonra karma komisyona göndermek. Karma Komisyon, dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir. Dosyaların içeriklerine göre değerlendirmek lazım. Karma komisyon dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir" dedi.

Şentop, "Benim şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Değerlendirmeyi karma komisyon yapacak. Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu'nun dosyaları Meclis'e gelmedi" diye konuştu.