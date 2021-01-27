Meclis tatile giriyor: Vekiller aşı olacak...

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, vekillerin önümüzdeki hafta aşı olacağını, bu nedenle Meclis'in bir haftalık tatile gireceğini yazdı.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Meclis bu hafta ele almayı planladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nu bu hafta içinde çıkarıp tekrar “aşı tatiline” girecek.

Aslında bu cümleyi duyunca benim de aklıma ilköğretim yıllarında karşılaştığımız tatil durumu geldi.

Aktarıldığına göre TBMM Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokol gereği pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılmasını sağlayacakmış.

Bir yığılma olmaması, milletvekillerinin diledikleri yerde aşılarını yaptırmalarına olanak tanınması için bir hafta daha tatile girmesi hedefleniyormuş.

TBMM’nin dünkü durumu bundan ibaretti…