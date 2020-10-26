Meclis Mahallesi semt evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) 2018 Eylül’ünde düzenlediği “Emekçilere” konferansı doğrultusunda İstanbul’da ondördüncü semt evi olan Meclis Mahallesi Semt Evi bugün açıldı.

Sarıgazi’de açılan ikinci semt evi olan Meclis Mahallesi Semt Evi bünyesinde Nâzım Dersliği ve Ali İsmail Korkmaz Kütüphanesi de bulunuyor.

Açılış öncesi semt evi adına konuşan Hasan Güney, “Semt evlerini bizler ‘Dayanışma ve Aydınlanma’ merkezleri olarak görüyoruz. Semt evimizi onlarca yoldaşımızın ve dostumuzun emek ve katkılarıyla kurduk. Bu açıdan daha kuruluş aşamasında kendisi bir dayanışmanın ürünü olarak ortaya çıkan semt evimiz, mahallemizde dayanışmayı ve mücadeleyi büyütme hedefiyle yola çıktı. Emek veren, destek olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

'Semt evleri birlik, dayanışma ve mücadelenin merkezleri'

Semt Evi’nde yapılacak atölye ve etkinliklere dair kısa bir bilgilendirmenin ardından TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk söz aldı.

Semt evinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Senem Doruk “İçinde yaşadığımız bu karanlık düzen insanları yalnızlığa, sömürüye ve gericiliğe mahkum ederek varlığını devam ettiriyor. Bizler buna karşın emeği, aydınlanmayı, birliği ve dayanışmayı örgütlemek için çalışıyoruz. Semt evleri bu birlik, dayanışma ve mücadelenin merkezleri olarak mahallelerde ilmek ilmek örülüyor” dedi.

Semt evlerinin yeni bir düzen yaratılması mücadelesindeki önemine değinen Doruk, semt evlerinin özellikle salgın sürecinde muammaya dönen eğitim sistemi sebebiyle eğitim alamayan öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarının, işten atılan veyahut hakkı gaspedilen işçilerin hak arama mücadelesinde dayanışmanın, tarikat ve cemaatlere, gericiliğe karşı aydınlanmanın merkezleri haline geleceğini belirtti.

“Bizler kararlıyız, Türkiye Komünist Partisi ülkemizin her ilçesinde, her mahallesinde örgütlenecek ve bu düzeni değiştireceğiz” diyen Senem Doruk, konuşmasını mahallede semt evi çalışmasına destek çağrısı yaparak sonlandırdı.

Açılış saatine yetişemeyen mahalle emekçilerinin semt evi ziyareti gün boyu sürdü.