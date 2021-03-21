Meclis Başkanı Şentop'tan polislere vekillerin aracını arama talimatı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un polislere milletvekillerinin aracının aranmadan Meclis'e alınmaması talimatı verdiğini duyurdu.

Paylaşımda yer alan görüntülere göre, Emir, polise "Benim arabamı aramak istediniz. Siz ne hakla beni aramaya kalkıyorsunuz? Bir milletvekilinin aracını nasıl arayabilirsiniz? Meclis Başkanı Anayasa'nın üstünde mi?" diyerek tepki gösterdi. Polis memuru da yanıt olarak "Talimatlar bu şekilde" dedi.

Emir, Meclis'in girişinde yaşanan olayı sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

"Meclis başkanı polise milletvekillerinin aracı aranmadan Meclis’e alınmaması talimatını vermiş.

Anayasayı ve dokunulmazlığım olduğunu bildiğine göre milli iradeye karşı darbe girişiminde sanırım. Bilsin ki 15 Temmuz’da bu Meclis’e girdim. Hukuksuzluğa pabuç bırakmayız."