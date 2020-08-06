Meclis Başkanı Şentop'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Sözleşmeden çıkmayı zorunlu kılan bir durum yok

İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin ortaya çıkan iki farklı görüşün sorulması üzerine Mustafa Şentop, “Çok aktüel tartışmalara girmek istemiyorum ama bu konuya dair akademisyen kimliğim bağlamında değerlendirirsem, birçok tartışmayı bir ölüm kalım tartışması haline getiriyoruz. Bir şey olacaksa Türkiye çok büyüyecek, bütün sorunlarımız çözülecek veya olmazsa batıyoruz tartışması yapıyoruz. Bu konuları böyle tartışırsak içinden çıkamayız” diye konuştu.

AKP döneminde kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik birçok adım atıldığını söyleyen ve bunun İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı bir husus olmadığını belirten Şentop, “Sözleşme kalkarsa kadına şiddet artar, sözleşme kalkmazsa aile yapısı bozulur’ demek yanlıştır. Uluslararası sözleşmelerin doğrudan bizim hukuk sistemimizde, sosyal hayatımızda bir etkisi yoktur. Kanun var bu konuyla ilgili. Aksayan bazı yönler, itiraz edilen bazı yönler varsa bunlar kanunda yapılacak değişikliklerle giderilir. Bu sözleşmelerin hiç birisi bir devletin yaklaşımı ile hazırlanmaz sadece. Niye imzaladık o zaman? Tamamen bizim bakış açımıza uygun bütünüyle, tamamen kendi kültürel yaklaşımımıza uygun olarak sözleşme imzalayacaksak, imzalayacak sözleşme bulamayabiliriz. Avrupa merkezli bir insan hakları anlayışı paradigması var. Bu paradigmanın bazı unsurları evrensel ama bazı unsurları ise batı Avrupa’nın kültürel unsurları. Ama Avrupa bu paradigmayı evrensel bir paradigma olarak dayatıyor bütün dünyaya” şeklinde konuştu.

Kadına karşı şiddet konusunda Türkiye’nin çok adımlar attığının altını çizen Şentop, “İstanbul Sözleşmesinin de bu konuda katkıları olduğunu düşünüyorum. İtiraz edilenin aksine yönler olduğu taktirde bunların kanunla ilgili, mevzuatlar üzerinden değerlendirilebileceği kanaatindeyim. Sözleşme ile ilgili tereddüt hasıl olan hususlar varsa uygulama ile ilgili bu hususların açıklığa kavuşturulması bakımından tekrar değerlendirilmesine yönelik başvuru imkanları var. Bu sağlanabilir. Bu anlamda sözleşmeden çıkmayı zorunlu kılacak bir tabloyu da bu anlamda anlatmaya çalıştığım çerçeve içinde zorunlu kılan bir durum olduğu kanaatinde değilim. Şahsi kanaatim akademisyen olarak budur” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi tartışmaları bağlamında, TBMM’de tecavüzden dolayı bir milletvekili hakkında fezleke düzenlenmesi, eşine şiddet uygulayan başka bir milletvekili ile ilgili fezleke hazırlanmasının sorulması üzerine Şentop, “Dokunulmazlık dosyaları devam eden yargı sürecinde olan dosyalardır. Bunlarla ilgili Meclis Başkanı sıfatıyla değerlendirme yapmam doğru olmaz. İlk milletvekili ile ilgili suçlama ciddi bir suçlamaydı. Bunu kendi siyasi partisi dahil olmak üzere bütün siyasi partilere mensup arkadaşlarımız ciddiyetle ele aldılar ve dokunulmazlığın kaldırılmasına dair bir süreç şuanda devam ediyor. Birçok dosya var Meclis’te, bu farklı bir mahiyette bir dosya olduğu için, bütün arkadaşlar yargılama sürecinin önünün açılması yönünde karar verdiler” dedi.