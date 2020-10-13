Meclis Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı değerlendirdi. Şentop, milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu’nun vekilliğe iade edilmesi yönündeki çağrılara olumsuz karşılık verdi.



Meclis’te yaptığı açıklamada AYM’nin verdiği kararın kesin hükmü ortadan kaldırmadığını savunan Şentop, yeniden yargılama sonucunda verilecek kararı beklemek gerektiğini söyledi.

Şentop, "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı neticesinde, yeniden yargılama kararı veriyor. İlk derece mahkemesine bu kararı gönderiyor. Bizim baktığımız, kesin hükmün hukuki varlığı ile durumdur. Anayasa Mahkemesi bunu kaldırmamıştır. Böyle bir durum olduğunda değerlendireceğiz. Kesin hükmün kaldırılması durumunda değerlendirme yapılabilir" diye konuştu.