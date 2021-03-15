Meclis Başkanı Şentop'dan fezleke açıklaması: Vekilliği düşer

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Şentop, Meclis'e gelen fezlekelerle ilgili, "Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu hükmün kesinleşmesini engelleyen bir yol değildir" dedi.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Meclis'teki fezlekeler) Anayasa'daki hükme göre kesin hükmün Genel Kurul'a iletilmesiyle milletvekilliği düşer diyor. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu hükmün kesinleşmesini engelleyen bir yol değildir. Anayasa Mahkemesi'nin kararları doğrudan etki etmiyor. Yatay etki ediyor. Kesin hüküm Anayasa'ya göre bağlayıcıdır ve onun gereği yerine getirilir.

(S. Arabistan'ın Türk okulları kararı) Benim okuduğum kadarıyla kapatma değil de fiilen 2020 içerisinde Mekke ve Medine'deki okullar kapatıldı diye. Fiilen dediğine göre henüz resmi karar yok diye anladım ben. Bununla ilgili girişimleri yapacaktır ilgililer.