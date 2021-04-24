Meclis Başkanı Şentop: Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de ABD'dir

24 Nisan 1915'in yıldönümünde ABD Başkanı Biden'ın "Ermeni Soykırımı" kararı alacağı iddialarına ilişkin Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama geldi.

"ABD'de geçtiğimiz yıl kongredekine benzer şekilde ABD'nin soykırım konusunda ifadeler kullanacağı gibi haberler var. Bunun tamamen siyasi bir karar olduğunu söylemeliyim" diyen Şentop, "En son 1981'de Ronald Reagan bu ifadeyi kullanarak açıklama yapmıştı. Yeni yönetimin önemli arşiv çalışmaları yapıp da bir fikir sahibi olduğuna inanan yoktur. Türkiye-ABD ilişkilerinin gelmiş olduğu noktanın da burada kullanılmış olduğunu düşünüyorum. Türkiye bu tür açıklamalardan bir zarar görmüş müdür? Türkiye bir zarar görmemiştir. Bu konunun tarihçiler tarafından tartışılması lazım" ifadesini kullandı.

"Türkiye'de eğer tarihi konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan tarihine dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır" açıklamasında bulunan Şentop, "Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de ABD'dir. Gerek ABD'nin gerek başka ülkelerin 19. yüzyıl tarihlerine bakarak alabileceğimiz o kadar karar var ki... Biz diyoruz ki tarih, tarihçilerin işidir. Gereken cevabı parlamento olarak da veririz" diye konuştu.