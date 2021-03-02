Meclis Başkanı Şentop: Anayasa için formül bulunur, referanduma gerek bile kalmaz

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasa hazırlanmasına ilişkin "Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni Anayasa konusunda ortak bir niyet varsa ben TBMM Başkanı olarak üzerime düşen ne varsa yapmaya, elimi taşın altına koymaya hazırım." dedi.

Şentop, Siyaset, ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) Kriter dergisine verdiği röportajda, yeni Anayasa hedefinin her zaman kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

"TBMM Başkanı olarak üzerime düşen ne varsa yapmaya, elimi taşın altına koymaya hazırım" diyen ve yeni anayasanın bir ütopya olmadığını söyleyen Şentop, "Yeni anayasayı hayata geçirmek için bir formül bulunur. Mutabık kalınacak konular kolaylıkla çözüme kavuşturulabilir. Referanduma gerek bile kalmaz" değerlendirmesinde bulunarak Anayasa değişikliği için gerekli meclis aritmetiğinin AKP'nin elinde olmamasından kaynaklı bir formül üzerinde çalışacaklarının sinyalini verdi.