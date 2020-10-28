Mecidiyeköy–Mahmutbey metro hattı açıldı

İstanbul'da M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu açıldı.

Bugün saat 12.00'den itibaren seferlerin başladığı hatta ilk 10 gün ücretsiz hizmet verileceği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekstilkent’teki kumanda merkezinde yapılan törene telefon bağlantısıyla katılarak hattın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gördüğü koronavirüs tedavisi nedeniyle törene telefonla bağlanan İmamoğlu, hattın 6 ilçe geçerek saatte 140 bin yolcuyu hızlı ve konforlu bir şekilde taşıyabilecek sürücüsüz metronun ilk 10 gün ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

15 istasyonlu ve 18 kilometrelik hatta günde 352 sefer yapılacak.

Hat İstanbul’un ikinci, Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metro hattı olma özelliğini taşıyor.

Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı, üç aşamalı olarak planlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt Hattı'nın ilk açılan kısmı oldu.

Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Esenler, Bağcılar, Kâğıthane ve Şişli ilçelerinden geçen hattının, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüsle; Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvayıyla; Mahmutbey istasyonunda ise Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metrosuyla entegre olacağı belirtildi.