MEB’e eğitim raporu götüren Halkevleri üyelerine polis saldırısı: 6 gözaltı

Hazırladıkları “Pandemi Sürecinde Okulların Bir Haftası” başlıklı raporu sunmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) giden Halkevleri üyeleri polis engeliyle karşılaştı.

Yapılan görüşme sırasında Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, kolluk amirine, bakanlığa temsilci düzeyinde gireceklerini söylemesine rağmen, kolluk pandemi koşullarını gerekçe göstererek “basın açıklaması yaptırmayacağız” diye Merttürk’ü geri çevirdi.

Polis aralarında Merttürk'ün ve velilerin bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.