MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

MEB yarın kısmi olarak başlayacak yüz yüze eğitim öncesi öğrencilerin, öğretmenlerin ve çalışanların dışında kimsenin okul bahçeleri ve binalarına alınmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yarın öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların sağlığı için okul bahçeleri ve binalarına kimsenin alınmayacağını açıkladı.

Açıklamada, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımızın sağlığı için okul bahçelerimize ve binalarımıza kimse alınamayacaktır. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüntü ve fotoğraf servisi Basın Müşavirliğimiz tarafından yapılacaktır" denildi.

Açıklamada okullarda, öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreni dışında programın yapılmayacağı ifade edildi.

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