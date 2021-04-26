MEB'den uzaktan eğitim açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanacağını açıkladığı "tam kapanma" kapsamında eğitimde de bir düzenleme geldi.

Buna göre anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

MEB: 29 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçildi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği" belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" denildi.