MEB'den uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır."